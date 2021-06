Calciomercato Juventus, doppio intrigo col Bayern Monaco

Le strade di Bayern Monaco e Juventus potrebbero nuovamente intrecciarsi sul calciomercato e non solo per Tolisso

Ormai da anni Bayern Monaco e Juventus percorrono spesso gli stessi sentieri di calciomercato, entrando a volte in rotta di collisione e divenendo invece formidabili alleate in altre. Ormai da settimane, si sta parlando di un ritorno di fiamma bianconero per Corentin Tolisso, ma il centrocampista centrale non è l’unico bavarese che piace alla Continassa. Le recenti cronache di mercato raccontano, infatti, di un possibile ritorno a Torino di Kinglsey Coman. Dopo aver rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo, l’attaccante francese è pronto a fare le valigie Il 25enne è finito nella lista dei potenziali eredi di Cristiano Ronaldo, ma le sirene più seducenti al momento arrivano dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, il Bayern punta Olmo per il dopo Coman

I propositi d’addio dell’esterno offensivo potrebbero complicare i piani bianconeri su un altro fronte. Seguito in più di un’occasione dagli uomini mercato juventini, Dani Olmo è uno dei principali obiettivi del Bayern per la sostituzione del transalpino, confermano le informazioni in possesso di Calciomercatoweb.it. Allenato nel Lipsia da Nagelsmann, il 23enne spagnolo tornerebbe volentieri a lavorare con il suo ex allenatore, anche se rimane sempre un obiettivo molto concreto del Barcellona. Il club catalano, tuttavia, al momento non può arrivare alla valutazione da 40-50 milioni di euro, se non attraverso degli scambi.