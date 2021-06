I tifosi non ci stanno e si oppongono all’ultima decisione di Massimiliano Allegri: contestazione social, c’entra Bernardeschi

La seconda avventura di Massimiliano Allegri, dopo l’addio alla ‘Vecchia Signora’ nell’estate 2019, può portare molte novità alla rosa che fino a qualche settimana fa era allenata da Pirlo. La Juventus intende rilanciarsi e tornare al vertice, sia in Italia dove l’Inter ha interrotto un dominio quasi decennale, sia in Europa. In tal senso, una delle ultime decisioni del tecnico livornese riguardo al calciomercato estivo sta scatenando parte della tifoseria bianconera. Si tratta del futuro di Bernardeschi e della volontà, di Allegri, di puntare ancora sull’esterno convocato da Mancini per Euro 2020 e che ha fatto tanto discutere nelle ultime settimane. Bernardeschi è reduce da una stagione decisamente negativa sotto la guida di Pirlo, arrivando a collezionare 39 presenze con soli 3 assist.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare a sorpresa | Che ‘scippo’ a Sarri e Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scenario inatteso per Ronaldo | Scambio in Spagna

Calciomercato Juventus, i tifosi ‘contro’ Allegri: i dettagli

Adesso, però, con il ritorno di Allegri tutto può cambiare. L’allenatore toscano sembrerebbe intenzionato a puntare ancora su Bernardeschi nonostante le continue voci di un addio dell’esterno nell’attuale sessione di calciomercato. L’ex Fiorentina, proprio sotto la guida di Allegri, in carriera, ha reso al meglio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un jolly prezioso per la Juventus 2021/22 nonostante l’ira dei tifosi che non comprendono come il tecnico possa decidere di scommettere ancora su Bernardeschi, nonostante prestazioni deludenti ed un contratto in scadenza tra un anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via dal Barcellona | Scambio e ‘provocazione’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo in attacco | Paratici spiazza Juventus e Milan!

Situazione in divenire, con i tifosi decisi a scagliarsi contro Allegri per la decisione di trattenere Bernardeschi: il futuro dell’esterno della nazionale torna a far discutere.