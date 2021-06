Il Milan cerca un nuovo numero 10 e potrebbe sfruttare l’assist di Jorge Mendes per tentare l’assalto all’ex Real Madrid

Gli ultimi giorni hanno portato alle partenze di Gianluigi Donnarumma, sponda Psg, e di Hakan Calhanoglu, sponda Inter. Due giocatori che, andando via a parametro zero, non hanno portato nessun guadagno nelle casse del Milan che, invece, avrebbe potuto portare a termine due grosse operazioni di mercato. Adesso per i rossoneri è il momento di ricostruire, in vista del ritorno nell’Europa che conta. La società sta cercando di rinforzare, in particolare, il reparto offensivo e Rafael Leao potrebbe diventare un’importante pedina di scambio.

Nelle ultime ore si sarebbe aperta una nuova pista per il Milan direttamente dalla Premier League. Infatti dalla Colombia, ‘WinSportsTV’ sottolinea che l’avventura di James Rodriguez con l’Everton è terminata e che di conseguenza il suo agente Jorge Mendes sarebbe a lavoro per cercare una nuova sistemazione al suo assistito.

Calciomercato Milan, possibile scambio Leao-James Rodriguez

L’ex Real Madrid è reduce da una stagione in Premier dove ha messo a segno 6 gol e 9 assist, ma senza la guida di Carlo Ancelotti che lo aveva voluto fortemente alle Toffees,il classe ’91 è motivato a provare una nuova avventura e chissà che questa volta non possa essere quella buona per il suo approdo in Serie A. Il club di Liverpool lo lascerebbe andare per circa 20-30 milioni di euro. Il Milan ci sta pensando concretamente, vista l’esigenza di sostituire Calhanoglu.

James Rodriguez ha altre caratteristiche ma di certo non gli manca la fantasia e la tecnica del numero 10. Il fantasista colombiano sarebbe stato offerto a Paolo Maldini che potrebbe offrire all’Everton Leao come contropartita tecnica, sfruttando il fatto che il giovane portoghese è seguito propio da Jorge Mendes. I rossoneri vorrebbero continuare a dare fiducia a Leao ma allo stesso tempo potrebbero sfruttare l’occasione per puntare su un giocatore più pronto ed esperto come James Rodriguez che, però, percepisce un ingaggio piuttosto alto che il Milan proverebbe a spalmare in più anni. Lo scambio è un opzione concreta, con una valutazione di mercato che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni sia per il portoghese che per il colombiano.