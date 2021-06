Il calciomercato del Milan prende forma, con il grande ex Carlo Ancelotti decisivo per uno degli obiettivi primari di Maldini e Massara: ecco lo scenario

Il Milan sta per incassare ufficialmente il passaggio, a zero, di Hakan Calhanoglu all’Inter. Una batosta che Maldini e Massara hanno intenzione di ‘superare’ gettandosi sul calciomercato, per portare alla corte di Pioli i giusti rinforzi per la stagione 2021/22. Se ne era parlato lo scorso gennaio, se ne riparla orma nuovamente da alcune settimane. Il Milan valuta il colpo Dani Ceballos a centrocampo, con il gioiello spagnolo che dopo il prestito all’Arsenal sta per tornare al Real Madrid. I ‘Blancos’, proprietari del cartellino, non intendono puntare sul 24enne di Utrera, con Ancelotti deciso a guardare altrove per rinforzare il centrocampo delle ‘Merengues’. Ed è proprio Ancelotti che, a sorpresa, rischia di beffare il suo ex club per quanto riguarda l’acquisto di Dani Ceballos: via da Madrid durante il calciomercato estivo, ma non al Milan. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi ‘a causa’ di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, ‘tradimento’ Ancelotti: scambio per Ceballos

Il tecnico romagnolo guarda con interesse ad Adrien Rabiot che potrebbe dire addio alla Juventus, per circa 25 milioni di euro. Il francese è un pallino di Ancelotti che già a Parigi seppur per poco, puntò sul talentuoso classe ’95.

L’allenatore lo ha cercato anche quando era alla guida dell’Everton: adesso, per arrivare a Rabiot, Ancelotti metterebbe sul piatto proprio Dani Ceballos. Lo spagnolo è in scadenza nel 2023 al pari del francese e ha una valutazione molto vicina a quella del centrocampista della Juventus.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che rischia di superare il Milan grazie ad un alleato a sorpresa: Ancelotti vuole Rabiot, Dani Ceballos per il centrocampo di Allegri.