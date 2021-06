In casa Barcellona con la permanenza di Ronald Koeman potrebbe essere in uscita l’esterno Trincao. Scambio provocatorio con la Juventus

Il nuovo Barcellona di Ronald Koeman sta prendendo forma, con gli arrivi di Aguero e Depay in attacco. Tassello fondamentale sarà inevitabilmente il rinnovo di Leo Messi, che andrà così a completare un attacco completamente rinnovato. Grossa attenzione andrà quindi posta sui comprimari del reparto offensivo blaugrana, con alcuni elementi che potrebbero anche partire. Tra questi c’è il giovane Trincao, esterno portoghese classe 1999 che ha messo insieme 42 presenze e 3 reti senza però apparire come un calciatore centrale. In ottica futura infatti, dalla Spagna sottolineano come il Barça pur credendo nelle potenzialità del ragazzo potrebbe anche cederlo a fronte della giusta offerta, vista anche la conferma di Koeman e i nuovi innesti che ne riducono inevitabilmente i margini di gioco e crescita. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Trincao in uscita: idea di scambio. Coinvolto Chiesa

Trincao è valutato sui 30 milioni di euro, e con un attacco così affollato appare complicato trovare la giusta continuità alla corte di Koeman. Approfittando dei rapporti di mercato con la Juventus, lo stesso Barcellona potrebbe avanzare una proposta ‘provocatoria’ al club bianconero. Sul piatto un eventuale scambio con Federico Chiesa, con tanto di parte cash ad integrare la trattativa a favore del club di Agnelli.

Una proposta anche allettante, ma che con ogni probabilità ritroverebbe un no secco da parte della Juventus, che a maggior ragione con Allegri in panchina ha tutte le intenzioni di puntare forte su Chiesa come uomo della rinascita. L’esterno dell’Italia, che ha fatto recentemente bene contro il Galles, sarà infatti il calciatore su cui ricostruire il prossimo futuro bianconero. Appare quindi complessa una sua partenza da Torino nel corso di questa estate”.