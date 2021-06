Accostato a lungo anche ai top club di Serie A, beffa in arrivo anche per Milan e Roma: il big ha scelto il suo futuro dopo l’addio

La decisione sarebbe arrivate nelle ultime ore. Beffa in arrivo per le big della Serie A con Juventus, Milan e Roma che dovrebbero così virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo. Dopo l’addio storico al Real Madrid, Sergio Ramos avrebbe così preso la sua decisione per quanto riguarda il suo futuro come svelato dal quotidiano spagnolo “As”. L’obiettivo della dirigenza bianconera, e non solo, è quello di rinforzare il reparto difensivo con profili di prima fascia dando così un apporto anche dal punto di vista caratteriale e di mentalità europea.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos ha scelto il PSG

Come si può leggere dal quotidiano “As” l’ex centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, avrebbe grosse possibilità di vestire la maglia del Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. L’ex giocatore del Real Madrid ha già ricevuto proposte importanti dei top club d’Europa, ma al momento il club francese sarebbe in pole.

Al momento le altre due offerte concrete, oltre quella del PSG, sono di Manchester City e Manchester United. Per i due club inglesi lo stesso difensore spagnolo avrebbe dato priorità ai “Red Devils” per la storia della compagine della Premier League. L’offerta del PSG è migliore, però, dal punto di vista economico e così potrebbe arrivare la chiusura dell’affare in tempi brevi.

Ramos, infine, sarebbe attratto dalla possibilità di vivere a Parigi insieme alla sua famiglia. La proposta del club francese sarebbe di due anni di contratto con numerosi contatti avvenuti nelle ultime ore. L’ex Real Madrid non vede l’ora di iniziare una nuova avventura entusiasmante dopo tanti anni vissuti da protagonista nella capitale spagnola.