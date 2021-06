La Juventus vorrebbe incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: asta per il top player

Saranno giorni intensi per la Juventus alla ricerca di profili di prima fascia per arrivare a competere nuovamente in campo europeo. Il ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri ha ridato tranquillità a tutto l’ambiente dopo la stagione con Andrea Pirlo. La dirigenza è già al lavoro da tempo per arrivare a giocatori di livello assoluto per tornare a splendere in Serie A e in Champions League dopo le cocenti eliminazioni negli ultimi due anni. Nel mirino ci sarebbe sempre il centrocampista francese, Paul Pogba, attualmente impegnato ad Euro2020 con la propria Nazionale.

Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino delle big d’Europa

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra il Manchester United, proprietario del suo cartellino, e Real Madrid e Paris Saint-Germain subito dietro. I “Red Devils” potrebbero pensare di trattenerlo con una folle proposta con 26,5 milioni l’anno con un rinnovo super per altri 5 anni. Anche PSG e Real lo continuano a corteggiare in vista della prossima stagione con la Juventus che resta sullo sfondo per capire le dinamiche per il futuro.

Novità in vista per la Juventus, che è sempre alla ricerca di profili interessanti in vista del futuro. Il club bianconero vorrebbe subito chiudere i primi affari regalando così ad Allegri i colpi per la prossima stagione. L’allenatore livornese conosce molto bene il francese proprio dopo l’esperienza condivisa a Torino con successi memorabili.

Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza nel giugno 2022: il noto agente Mino Raiola vorrebbe conoscere al meglio la situazione che riguarda il suo assistito. Il centrocampista francese ora è concentrato su Euro2020, poi dirà la sua sul suo futuro.