La Juventus alle prese con il futuro di Cristiano Ronaldo: spunta uno scenario clamoroso, con il portoghese che potrebbe raggiungere Messi al Barcellona

La Juventus pianifica il mercato consapevole che per definire le strategie in attacco c’è prima da dare una soluzione al caso Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, ma l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina può allontanarlo anzitempo da Torino. Il costo del giocatore è elevato per le casse bianconere, che potrebbero investire le risorse di una sua eventuale partenza su importanti operazioni in entrata.

Il valore del giocatore resta però indiscutibile: nonostante i 36 anni, Ronaldo ha vinto l’ultima classifica marcatori in Serie A (29 gol in 33 presenze) e si sta confermando ad alti livelli anche all’Europeo, dove ha già realizzato tre reti in due match con il Portogallo. Un calciatore tutt’altro che finito, ma che potrebbe lasciare la Juventus. L’ultima indiscrezione ha del clamoroso ed arriva dalla Spagna, dove si parla di un inserimento del Barcellona per Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riferisce ‘AS’, infatti, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, vuole la coppia da sogno formata da CR7 e Lionel Messi. Uno scenario che sarebbe incredibile, ma argomentato dal quotidiano con la voglia di affiancare all’argentino – confermato nella rosa di Koeman – il talento dello juventino. L’operazione si preannuncia però tutt’altro che semplice. Difficile pensare ad un’offerta cash, ma piuttosto ad uno scambio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Barcellona

Il Barcellona valuta infatti l’ipotesi di uno scambio ‘due per uno’, che coinvolga i nomi di Griezmann e Coutinho. Operazione che appare, però, estremamente difficile da realizzare: non ci sono stati contatti ufficiali con Mendes e con lo stesso CR7 e pagarne l’ingaggio appare impresa ardua. Da valutare, poi, anche l’interesse della Juventus per le contropartite offerte