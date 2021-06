Il Real Madrid guarda in casa della Roma per rinforzare la rosa. Possibile scambio con i giallorossi che beffa il Milan

Dopo la buona stagione disputata, su Roger Ibanez sono puntati i fari di importanti club europei. In particolar modo, secondo quanto rivelato da Don Balon, sul difensore della Roma ci sarebbe ora il Real Madrid. Il calciatore si è infatti comportato in maniera egregia nel corso della stagione, nonostante il club capitolino abbia alternato alti e bassi e non abbia rischiato grosso per la zona europea nel finale di campionato. Gli spagnoli intanto avrebbero nel mirino il classe ’98 ex Atalanta, per il quale potrebbe nascere un’operazione conveniente per tutti. La Roma, infatti, dal proprio canto vorrebbe portare in squadra Alvaro Odriozola. Potrebbe pertanto nascere l’ipotesi di uno scambio tra i due club, con l’uruguaiano ai ‘blancos’ e lo spagnolo ai capitolini.

Milan, beffa Odriozola da Roma e Real: l’ipotesi

Uno scambio, questo possibile, che rovinerebbe i piani del Milan. I rossoneri hanno infatti nel mirino lo stesso difensore spagnolo del Real Madrid. La squadra lombarda, dopo la qualificazione in Champions League, è in cerca di rinforzi di spessore per migliorare la qualità della rosa. E’ inoltre alle prese con i dubbi su Diogo Dalot, ritornato al Manchester United, da cui non arrivano sensazioni positive circa un nuovo accordo con i rossoneri. Ecco allora che la pista Odriozola sembra essere quella più opportuna per sostituire il portoghese, ma in caso di scambio tra Roma e Real Madrid arriverebbe la beffa per Maldini e i suoi collaboratori.

Il classe ’95 dei madridisti non ha mai trovato continuità col Real e potrebbe pertanto essere ben felice di approdare in Italia, dove rappresenterebbe un colpo di grande valore per squadre come Roma o, appunto, Milan.