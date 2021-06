Calciomercato Juventus, offerta di scambio per Demiral | Milan beffato

La Juventus valuta le mosse giuste sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per Massimiliano Allegri. Occhio alla pista scambio che taglierebbe fuori il Milan

Il futuro della Juventus passa, in questa fase, dalle strategie e dalle possibilità che sarà possibile attuare sul calciomercato nel prossimo futuro. I bianconeri vanno a caccia dei profili ideali per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, ma bisognerà guardare anche alle uscite per trovare la quadra ideale per la società bianconera.

Tra i tanti big che restano in via di valutazione, bisognerà comprendere anche il futuro di Merih Demiral. Il centrale ha fatto bene in bianconero, ma non è mai riuscito realmente a prendersi il posto da titolare tanto auspicato nel cuore della retroguardia bianconera. Il centrale turco in estate potrebbe davvero dire addio alla Juventus e un’idea di scambio potrebbe prendere il sopravvento per il futuro del difensore. Il futuro di Demiral potrebbe intrecciarsi con quello di un terzino già in odore di Serie A. Stiamo parlando di Junior Firpo, laterale che da tempo è entrato nel mirino del Milan, ma per cui i rossoneri non hanno mai affondato il colpo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre lo scambio per Demiral: Milan KO

Il Barcellona potrebbe offrire il terzino per arrivare a Demiral. Ci sarà bisogno anche di un conguaglio economico perché l’operazione decolli, viste le valutazioni differenti per i due difensori. Il turco, infatti, costa sui 30-35 milioni, mentre il terzino sui 15-18. Quest’ultimo potrebbe far comodo ai bianconeri, a caccia di un calciatore proprio in quella zona di campo.

Firpo è da diverso tempo nel mirino di molti club italiani. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, il Milan non è solo sulle tracce del terzino, ma restano alla finestra anche Napoli e Fiorentina. Il Barcellona potrebbe cederlo anche in prestito, ma con tutta l’intenzione di ricavarci almeno 15 milioni di euro. Intanto la pista Demiral: chissà se sarà la via giusta perché Firpo possa presto sbarcare in Serie A.