Continua il lavoro di José Mourinho che prova a rinforzare la formazione della Roma: assalto in casa Juventus, servono 40 milioni!

Assalto della Roma in casa Juventus per provare un colpo da urlo. L’allenatore portoghese, José Mourinho, starebbe al lavoro già da tempo per puntellare la rosa giallorossa arrivando così a profili di prima fascia. Da anni la società capitolina non sta attraversando un ottimo periodo con fasi altalenanti della propria storia: l’obiettivo resta quello di puntare ai piani alti della classifica. Così lo “Special One” è tornato in Serie A proprio per questo compito, ossia quello di far tornare a splendere i colori giallorossi. L’impresa non è così facile, ma il tecnico lusitano ci proverà dando il suo contributo anche sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di livello assoluto.

Calciomercato Juve, Demiral nel mirino di Mourinho

Come svelato da Sky Sport la Roma avrebbe messo nel mirino il difensore turco della Juventus, Merih Demiral, che è stato impegnato ad Euro2020 difendendo i colori della propria Nazionale. L’obiettivo di Mourinho resta quello di rinforzare il reparto difensivo anche vista la possibile cessione di Chris Smalling.

Così gli stessi agenti del giocatore hanno parlato con la società bianconera per decifrare al meglio il futuro del loro assistito. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, cifra ritenuta alta da parte della Roma. Nel corso della sua carriera l’ex Sassuolo ha dovuto già affrontare un grave infortunio al ginocchio, che l’ha tenuto in passato fuori per diverso tempo.

Juventus e Roma sono sempre in contatto per diverse trattative di mercato in vista della prossima stagione. Demiral potrebbe anche dire addio alla compagine bianconera per giocare con maggiore continuità, ma con l’arrivo di Allegri le dinamiche sarebbero anche sul punto di cambiare completamente.