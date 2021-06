Calciomercato, svolta Milan | Ecco l’erede di Calhanoglu: 10 milioni!

L’addio di Hakan Calhanoglu ha costretto il Milan a cambiare i piani: la dirigenza rossonera è pronta per l’erede del turco

Dal Milan all’Inter: Hakan Calhanoglu ha scelto la sua nuova avventura in poche settimane. Così la società rossonera dovrà trovare un sostituto all’altezza del talentuoso giocatore turco in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club milanese è quello di tornare protagonista in campo europeo con la possibilità di arrivare a traguardi sempre più alti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Decisa la data

Calciomercato, Calhanoglu addio: arriva l’erede a Milano

Come svelato dal portale danese BT, il Milan sarebbe pronto al talentuoso giocatore dell’FC Copenhagen, Mohamed Daramy. La trattativa sembra già avanzata con tante squadre sulle sue tracce, come Siviglia, Bayer Leverkusen, Lipsia e Salisburgo. Finora il giovane attaccante ha collezionato già 82 gare con la maglia del Copenaghen mettendo in mostra il suo talento anche all’Europeo Under21 dello scorso mese. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Vlahovic | Maxi-scambio

Il Milan potrebbe così trovare un sostituto all’altezza puntando tutto sul giovane danese classe 2002. La trattativa potrebbe concludersi già nelle prossime ore con un nuovo colpo messo a segno dalla compagine rossonera, sempre molto attiva per quanto riguarda talenti in giro per l’Europa. Nell’ultima stagione Daramy ha messo a segno cinque reti in 29 gare complessive, ma le sue qualità tecniche e fisiche sono di livello altissimo. Il suo futuro è sicuramente altrove con tante big che ci starebbero provando con insistenza.

Calhanoglu è pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter: il Milan continuerà a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti per il presente, ma soprattutto per il futuro. Daramy piace a tante big d’Europa e, nonostante la giovanissima età, vanta già un’ottima esperienza anche a livello internazionale.