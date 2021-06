La Juventus tenta l’assalto a Dusan Vlahovic e non solo provando a offrire alla Fiorentina un maxi-scambio

La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Cristiano Ronaldo che al termine dell’Europeo con il suo Portogallo deciderà se proseguire in bianconero o se accasarsi magari al Psg. Comunque andrà la vicenda CR7, la Juve vuole rinforzare il reparto offensivo e il primo nome resta sempre quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è nel mirino di quasi tutte le big italiane di Serie A e non solo.

Calciomercato Juventus, Demiral e Perin + cash per Vlahovic e Milenkovic

Rocco Commisso non intende scendere dalla richiesta di 50 milioni per lasciar partire Vlahovic e la Juventus starebbe provando a intavolare una trattativa che coinvolgerebbe più giocatori. Ovviamente l’affare è incentrato sull’acquisto del centravanti serbo classe 2000 ma la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe provare ad arrivare anche a Nikola Milenkovic, valutato circa 20 milioni di euro dalla Fiorentina. Il contratto del difensore serbo scadrà nel 2022 e la Viola vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo.

Per arrivare alla cifra complessiva di circa 70 milioni di euro (Vlahovic+Milenkovic), la Juventus offrirebbe il cartellino di Merih Demiral, valutato circa 30 milioni di euro, ma anche quello di Mattia Perin che ha, invece, una valutazione di circa 10 milioni. Per colmare la distanza, la società bianconera sborserebbe anche 30 milioni di euro cash che permetterebbero alla Fiorentina di reinvestirli in un altro grande colpo, dopo quello appena concluso di Nico Gonzalez. L’ipotesi della Juventus prende forma, ma l’ultima parola spetta al patron Commisso.