Il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma: Allegri fa le sue scelte ed è pronto a sacrificare un big, ipotesi scambio con il PSG

Dopo un’annata tra alti e bassi, la Juventus ha deciso a due anni dall’addio di riabbracciare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta già pianificando le mosse per il calciomercato bianconero e, tra i partenti, vi sarebbe anche un nome illustre. Si tratta del brasiliano Arthur, arrivato solo un anno fa nell’ambito dello scambio con il Barcellona per Pjanic. Un’annata tutt’altro che esaltante ed un piano che non lo includerebbe nel trio titolare di Allegri, possono dunque spingere Arthur lontano da Torino. L’allenatore toscano avrebbe intenzione, infatti, di puntare forte su Bentancur, Rabiot e Locatelli (obiettivo principale per l’estate) accantonando dunque Arthur che rimane libero di approdare altrove. Nei piani della dirigenza juventina spunta la suggestiva idea di uno scambio con il PSG di Leonardo: ecco il nome che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di puntare nella rosa allenata da Pochettino.

Calciomercato Juventus, addio Arthur: super colpo dal PSG

32 presenze ed una sola rete, con prestazioni tra alti e bassi. Arthur non convince Allegri che ha dato il via libera per la cessione del talento verdeoro che potrebbe finire in Francia. In casa PSG il nome caldo per la Juventus rimane sempre quello di Mauro Icardi, accostato anche al Tottenham dell’ex bianconero Paratici e anche lui non tra le primissime scelte di Pochettino.

L’ex capitano dell’Inter potrebbe fare ritorno in Serie A, con Arthur sotto la Tour Eiffel. Uno scambio di prestiti fino al termine dell’imminente nuova stagione, per poi ridiscutere i dettagli di un eventuale doppio riscatto nell’estate 2022.

Uno scenario che accontenterebbe tanto la Juventus, a caccia di un bomber di peso, quanto il PSG che non disdegnerebbe l’approdo di un centrocampista di prim’ordine come Arthur.