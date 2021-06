Calciomercato Inter, il rinnovo di Barella ancora in stand-by: il Chelsea alla finestra per la vecchia fiamma

Divenuto uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, Nicolò Barella sta stupendo tutti anche all’Europeo. L’Inter, dalla sua, se lo coccola ed è pronto a blindarlo, nonostante una ventata di ‘pessimismo’ generatori per la complessa situazione societaria. La proprietà reputa Barella un elemento imprescindibile del nuovo ciclo nerazzurro. Soprattutto, un calciatore destinato a raccogliere anche il peso e l’importanza della fascia da capitano. Ragion per cui, sono chiamate a girare a largo i tanti top club europei che avevano inserito il nome del classe 1997 nelle rispettive short-list. Già dai tempi di Cagliari.

Tuttavia, in casa nerazzurra, rischia di generarsi un po’ di ansia: “Posso dire che, rispetto alla possibilità di arrivare a dei rinnovi, l’Inter rimanda ogni ragionamento alla fine del mercato”. Parole di Fabrizio Biasini (firma di ‘Libero’) ai microfoni di CMIT TV, che aprono ad uno scenario diverso per il futuro delle stelle meneghine. In particolare, per quello di Nicolò Barella, il quale rinnovo era ‘annunciato’ da tempo e che invece continua a slittare, tra rinvii e ‘boccate d’ossigeno’ dal punto di vista economico.

Calciomercato Inter, slitta il rinnovo di Barella: Chelsea alla finestra

Ad oggi, l’ex gioiello del Cagliari ha un contratto con l’Inter sino al 2024, da 2,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus). Cifre che rischiano di non corrispondere più allo status tecnico dello stesso Barella, sempre più faro del centrocampo nerazzurro e di quello della Nazionale di Roberto Mancini. Ragion per cui, qualche top club resta alla finestra e monitora lo stallo in casa meneghina: il Chelsea (da sempre interessata al calciatore) potrebbe ragionare su un nuovo assalto, in quello che sarebbe un ritorno di fiamma importante, dopo il quasi-colpo nel 2019. I tifosi nerazzurri incrociano le dita: rinnovare Barella è una delle priorità dell’ambiente interista.