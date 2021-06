Il Milan è alla ricerca di un colpo importante per assicurarsi l’erede di Zlatan Ibrahimovic: super sfida con la Juventus

Momento a dir poco complicato per il Milan. I rossoneri, dopo l’addio di Donnarumma in direzione PSG, hanno salutato anche Hakan Calhanoglu. Si è trattato di un’altra perdita a parametro zero e come se non bastasse il trequartista turco andrà a rinforzare la rosa a disposizione dei cugini – nonché diretti concorrenti – dell’Inter. Una vera e propria beffa per il ‘Diavolo’, che ha provato fino all’ultimo a convincere l’ex Bayer Leverkusen, ma non ha ceduto alla tentazione di partecipare ad aste. Il direttore tecnico Maldini, nel frattempo, prosegue la caccia al sostituto: Uno dei nomi che circola maggiormente in questo senso è Hakim Ziyech del Chelsea, ma non si prospetta certamente un’operazione semplice.

Situazione di stallo, invece, in casa Juventus. Allegri e Agnelli stanno riflettendo molto seriamente sul futuro di Cristiano Ronaldo, dal quale dipenderà gran parte della sessione di calciomercato. L’obiettivo principale, al momento, è rinforzare la mediana e il primo obiettivo in assoluto è Manuel Locatelli del Sassuolo. Il tutto è rimandato, però, al termine di Euro 2020, come confermato dagli stessi giocatori. Le strade di piemontesi e lombardi, inoltre, potrebbero incrociarsi per quanto riguarda il reparto offensivo. Il Milan, infatti, avrebbe intenzione di sfidare la Juve per il cartellino di Ousmane Dembele, attaccante in forza al Barcellona.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Dembele

Il classe ’97 ha subito di recente un brutto infortunio, vedendosi costretto a rinunciare a Euro 2020. Il contratto con i blaugrana è in scadenza a giugno 2022: il grave stop non gli consentirà di muoversi altrove quest’estate, perciò l’unica soluzione a questo punto sembra essere l’addio a parametro zero. Il rinnovo con il Barcellona, infatti, appare complicato, ma per saperne di più bisognerà attendere quanto meno la fine dell’Europeo. Ghiotta occasione per le italiane, visto che si tratta comunque di un profilo di elevato spessore – con già tanta esperienza internazionale – nonostante le ultime stagioni non siano state all’altezza delle aspettative.

I rossoneri, dal canto loro, vorrebbero cogliere l’occasione per fare dell’ex Borussia Dortmund l’erede di Ibrahimovic la prossima estate, quando scadrà il nuovo accordo con il campione svedese. Il 24enne può ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti in avanti, anche la punta centrale. Super sfida tra Milan e Juventus per Dembele, staremo a vedere.