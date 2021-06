Termina la fase a gironi di Euro 2020 e si completa il quadro degli ottavi di finale con il passaggio di Francia, Germania e Portogallo

Euro 2020 ha ufficialmente le sedici squadre che approdano agli ottavi di finale. A terminare la fase a gironi per primi sono stati proprio gli azzurri, che con la vittoria sul Galles hanno fatto en plein. Insieme All’Italia a passare al turno successivo è il Galles da secondo e la Svizzera che rientra tra le migliori terze. Nel gruppo B a dominare è il Belgio, che come l’Italia riesce a vincere tre partite su tre e chiude da capolista, mentre al secondo posto chiude la Danimarca.

Anche nel gruppo C l’Olanda chiude in testa con 9 punti, mentre l’Austria passa come seconda grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro l’Ucraina che passa come terza. Gruppo D che come previsto vede l’Inghilterra in cima alla classifica con 7 punti, e seconda passa la Croazia, con la Repubblica Ceca che strappa il pass tra le migliori terze. Nel gruppo E a sorpresa è la Svezia a essere in vetta, mentre la Spagna passa come seconda. Infine il gruppo di ferro, quello F, vede la Francia chiudere in testa, la Germania seconda e il Portogallo tra le quattro migliori terze. Dunque il quadro è completo e da adesso si inizia con gli scontri da dentro o fuori.

Euro 2020, tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale: il quadro completo

Non ha assolutamente deluso le aspettative questa fase a gironi di Euro 2020, che ha regalato tante emozioni e capovolgimenti di classifica improvvisi. Le ultime tre a passare il girone F sono Francia, Portogallo e Germania, con quest’ultima che trema contro l’Ungheria. Dunque si è formato il quadro completo degli ottavi di finale che sarà questo:

Belgio-Portogallo

Italia-Austria

Francia-Svizzera

Croazia-Spagna

Svezia-Ucraina

Inghilterra-Germania

Olanda-Rep.Ceca

Galles-Danimarca