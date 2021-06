Calciomercato Inter, Jordi Alba per Lautaro | "Una balla colossale!"

Si parla molto di un approdo di Jordi Alba all’Inter, con il Barcellona che vorrebbe acquistare Lautaro Martinez

Dopo l’ingaggio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, Beppe Marotta deve rinforzare un ruolo che non ha avuto un vero e proprio padrone la scorsa stagione. E’ quello del terzino sinistro, visto l’alternanza dei vari Perisic, Darmian e Ashley Young. Si cerca un titolare, visto che il croato è in scadenza nel 2022 e Young tornerà in Premier League, all’Aston Villa. Diversi sono i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra: si è fatto anche il nome di Jordi Alba, uno dei migliori interpreti del ruolo. Che tra l’altro in un centrocampo a cinque darebbe sfogo alle sue qualità offensive.

Inter, Biasin parla di Jordi Alba

Fabrizio Biasin, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TopCalcio 24’: “Jordi Alba all’Inter è una balla colossale, bufala. Il Barcellona sta tentando di prendere Lautaro Martinez offrendo questo o quel giocatore. Ma non c’è nessun tipo di trattativa“. Insomma, non ci sarebbero trattative per Jordi Alba all’Inter, ma il Barça vuole prendere Lautaro Martinez.

Le difficoltà economiche inducono Laporta a offrire delle contropartite tecniche, e tra queste ci sarebbe anche Jordi Alba. Una situazione che secondo il giornalista è una bufala di mercato.