Calciomercato Milan, supermarket Chelsea | Accordo per Giroud

Il Milan potrebbe piazzare un triplo colpo dal Chelsea: tra questi c’è Olivier Giroud, col quale c’è già un accordo

Il Milan è al lavoro per rinforzare la squadra dopo alcune perdite importanti. Su tutte, quelle di Donnarumma e Calhanoglu, quest’ultimo approdato all’Inter gratis. Ci sono da discutere anche dei prestiti scaduti come quelli di Diogo Dalot e Brahim Diaz. La priorità è quella di un attaccante, poiché Ibrahimovic non può giocare tutte le partite visto che spesso ha problemi fisici. L’obiettivo numero uno è Olivier Giroud, attualmente al Chelsea e impegnato con la Francia a Euro 2020. Ma a breve il Milan potrebbe trovare un accordo con i Blues e sul piatto ci sono anche altri giocatori.

Milan, accordo con Giroud

Secondo quanto riferito da ‘Metro.co.UK‘, il Milan ha trovato un accordo con Giroud per il contratto, che sarà un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Il Chelsea ha attivato l’opzione di rinnovo fino al 2022, ma l’attaccante francese vorrebbe andar via a parametro zero, visto che non c’è ancora l’accordo tra i due club. I rossoneri stanno anche valutando altri profili: Bakayoko, tornato dal Napoli e in uscita -contratto in scadenza nel 2022- e soprattutto Hakim Ziyech. Il trequartista marocchino verrebbe acquistato per rimpiazzare Calhanoglu e ‘calmare’ in un certo senso i tifosi, rimasti scottati dai tanti addii.