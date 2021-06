Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo ed il club nerazzurro valuta l’assalto al top player: non solo Perisic può rientrare nell’affare

La nuova Inter targata Simone Inzaghi sta lentamente prendendo forma. Arrivata l’ufficialità della firma di Hakan Calhanoglu, per la società di Steven Zhang è tempo di valutare nuove piste. Il club meneghino valuta dunque anche piste estere, con un nome di assoluto prestigio nel mirino per l’attuale sessione di calciomercato, direttamente dalla Spagna. Marotta e Ausilio pensano ad un rinforzo sulla corsia mancina ed il sogno può chiamarsi Jordi Alba. Il terzino del Barcellona, in scadenza nel 2024, nonostante i 32 anni rimane uno dei top player nel suo ruolo. Ecco dunque che la società nerazzurra proverebbe ad inserire una contropartita per convincere Koeman a lasciare partire il laterale spagnolo: Ivan Perisic. L’idea dell’Inter sarebbe quella di proporre il cartellino dell’esterno croato, valutato 12-13 milioni di euro, per arrivare al colpo Jordi Alba, accostato nelle ultime settimane anche alla Juventus. Il terzino ha una valutazione vicina ai 20 milioni con uno stipendio di 5,2 milioni netti a stagione.

Calciomercato Inter, Perisic per Jordi Alba: controproposta Barcellona

La società di Laporta, però, non sarebbe convinta dalla contropartita croata e valuterebbe il profilo di uno dei grandi protagonisti dell’ultimo scudetto interista. Stefan de Vrij piace e non poco a Koeman che ha pensato in più occasioni di portare il connazionale al Barcellona.

Una valutazione alta, tuttavia, quella fatta dall’Inter per il talento olandese: per registrare l’addio di de Vrij, serviranno non meno di 50 milioni di euro. Uno scenario che, dunque, può vedere infiammarsi l’asse Milano-Barcellona: Jordi Alba è il sogno per la corsia mancina di Inzaghi.

Nella sua ultima annata con i catalani, il classe 1989 ha collezionato 49 presenze complessive con 5 reti e ben 15 assist vincenti.