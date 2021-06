La Roma inizia la rivoluzione targata Mourinho scaricando uno dei titolari della stagione appena terminata: lui si offre in Spagna

Inizia una nuova era per la Roma, quella targata José Mourinho. Dopo l’addio di comune accordo con la società di Paulo Fonseca, l’annuncio del portoghese ex Tottenham ha restituito un entusiasmo nella capitale che mancava da tempo. Ora la società giallorossa insieme al nuovo tecnico stanno pianificando il calciomercato estivo tra acquisti e cessioni. Nella rosa giallorossa uno dei calciatori che sembrerebbe essere stato scaricato da Mourinho sembrerebbe essere il portiere Pau Lopez.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il tecnico portoghese avrebbe deciso di non puntare sull’estremo difensore ex Real Betis per la prossima stagione, bensì vorrebbe dare una nuova possibilità a Robin Olsen. Il portiere svedese di ritorno dall’Everton sta effettuando un ottimo Europeo e avrebbe conquistato la fiducia di Mourinho. Così Pau Lopez, dopo essere stato scaricato sarebbe pronto a tornare in Spagna, ma in una big.

Calciomercato Roma, Pau Lopez scaricato da Mourinho: lo spagnolo si offre al Barcellona

Tra le tante questioni da risolvere da José Mourinho nella Roma, c’è anche il rebus portiere. Infatti il portoghese sembrerebbe pronto a scaricare Pau Lopez, così da puntare a sorpresa su Robin Olsen per la prossima stagione.

Così, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il portiere arrivato nella capitale due anni fa non vorrebbe rimanere a guardare e si sarebbe proposto al Barcellona. Infatti i catalani diranno addio a Neto come secondo portiere, e lo spagnolo sembrerebbe proporsi per prendere il posto di secondo nelle gerarchie dietro a Ter Stegen. Per l’operazione però ci sarebbero diversi ostacoli, tra cui per il primo il prezzo ancora troppo alto.