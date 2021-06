Calciomercato Inter, ‘provocazione’ Mourinho | Scambio con la Roma! Cifre e dettagli

Calciomercato Inter: possibile colpo in casa Roma per il club nerazzurro. La ‘provocazione’ di Mourinho: tutte le cifre e i dettagli

L'Inter piazza il colpo Calhanoglu. A sorpresa, con una trattativa lampo, il club nerazzurro ha concluso ed ufficializzato nel giro di pochi giorni la firma del fantasista turco. Un importante colpo per i campioni d'Italia, perché arrivato a parametro zero e privando il Milan di uno dei suoi big. Marotta vuole ora tutelarsi anche in difesa: il sacrificato eccellente dovrebbe essere Hakimi, ma in caso di offerte irrinunciabili anche Skriniar o de Vrij potrebbero salutare i nerazzurri. In questo senso, l'Inter avrebbe già individuato il colpo in difesa: si tratta di Gianluca Mancini della Roma. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, obiettivo Mancini | La ‘provocazione’ della Roma

Il difensore ex Atalanta è in scadenza nel 2024 e valutato almeno 30-35 milioni dai giallorossi. L'Inter, naturalmente, affonderebbe il colpo solo dopo la cessione di un big in difesa. In altre parole, è Mancini l'eventuale erede di Skriniar o de Vrij. Tuttavia, la Roma non fa sconti e potrebbe approfittare della delicata situazione della società nerazzurra per avanzare una sorta di 'provocazione', chiedendo proprio Skriniar in cambio di Mancini. Mourinho garantirebbe così alla sua ex squadra l'erede dello slovacco, più un importante conguaglio economico di circa 30 milioni. L'ex Sampdoria è infatti valutato almeno 60 milioni.

Una ‘provocazione’ che accontenterebbe almeno dal punto di vista economico anche l’Inter. L’intenzione dei nerazzurri, infatti, è cercare di mantenere il più possibile l’attuale rosa, senza smantellare la squadra campione d’Italia. Al momento non c’è nulla di concreto e si tratta di semplici suggestioni, ma nel calciomercato, come insegna per ultimo Calhanoglu, la sorpresa è dietro l’angolo.