Josè Mourinho spinge per lo scambio che porterebbe alla Roma l’esterno d’attacco seguito anche da Inter e Milan

La Roma da quando è arrivato José Mourinho ha iniziato una nuova strategia di mercato, volta a rendere i giallorossi più che mai competitivi, dopo una stagione piuttosto complicata e conclusa senza aver centrato nessun obiettivo. I Friedkin presto potrebbero chiudere il colpo Xhaka per il centrocampo ma si muovono anche per il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, scambio con Leao | Assist di Mendes

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Allegri cambia idea: furia social | Colpa di Bernardeschi!

Tra i possibili obiettivi che circolano in casa Roma sembra essere concreta la pista che porta all’esterno d’attacco serbo Filip Kostic, come riportato da ‘LaRoma24.it’. Josè Mourinho spingerebbe per averlo in rosa e la Roma avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. L’ Eintracht Francoforte, sua attuale squadra, lo valuta circa 35 milioni di euro ma può lasciarlo partire ad una cifra nettamente inferiore. La società giallorossa deve. però, prima sfoltire la rosa e portare a termine qualche operazione in uscita.

Calciomercato, Mourinho beffa Inter, Milan e Lazio per Kostic

Kostic potrebbe arrivare nella Capitale a breve, visto l’interesse e il sondaggio fatto dal club tedesco per Cengiz Under che è ritornato a Roma dopo il prestito al Leicester che non ha esercitato il riscatto. Il turco non ha disputato una buona annata in Premier League ma il suo talento rimane indiscutibile tanto da essere nel mirino di alcuni club di Serie A, in particolare il Milan che cerca un alternativa a Calhanoglu.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, piomba il Real Madrid | Scambio e beffa al Milan!

La Roma potrebbe sfruttare l’interesse dell’Eintracht per Under, inserendolo nella trattativa per Kostic e quindi abbassando notevolmente il costo del cartellino del 28enne serbo. Mourinho taglierebbe fuori dai giochi il Milan che cerca un nuovo giocatore offensivo, ma anche l’Inter che negli ultimi giorni aveva sondato il terreno per il serbo, anche se l’arrivo di Calhanoglu ha cambiato i piani dei nerazzurri. Anche i rivali della Lazio si erano mossi per Kostic ma lo Special One potrebbe superare tutti. L’ex Stoccarda e Amburgo sembra essere molto vicino alla Roma, soprattutto vista la contropartita Under che può rappresentare la leva per convincere i tedeschi.