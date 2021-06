Il Milan vorrebbe mettere a segno una vera e propria ‘vendetta’ nei confronti dell’Inter dopo l’affare Calhanoglu: l’idea

Il calciomercato s’acceso improvvisamente a Milano. L’Inter è pronta ad annunciare nelle prossime ore il talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu, che si è liberato a parametro zero dal Milan. Così il trasferimento in maglia nerazzurra potrebbe portare ad una vera e propria ‘vendetta’ da parte della dirigenza rossonera, che sono sempre attivi sul fronte calciomercato sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, la ‘vendetta’ rossonera | Assalto in casa Inter

Calciomercato Milan, Dumfries nel mirino: rossoneri in pole

E così il Milan avrebbe in mente l’idea del laterale della Nazionale olandese e del PSV, Denzel Dumfries, che si sta mettendo in luce proprio ad Euro2020 anche con gol decisivi. Il giocatore lascerà sicuramente il club olandese in estate con l’Everton che era pronto ad acquistarlo prima della competizione europea riservata alle Nazionali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Sostituto in Serie A!

Dopo le sue prestazioni importanti con l’Olanda, il suo prezzo è salito oltre i 10 milioni di euro con il noto agente, Mino Raiola, pronto a chiudere un altro affare importante. Come svelato il portale tedesco “Kicker” il Bayern non sarebbe più interessato alla trattativa per il laterale olandese. L’Inter l’aveva messo nel mirino negli ultimi giorni, ma il Milan potrebbe così pensare a superare la concorrenza proprio della compagine nerazzurro dopo lo ‘scippo’ Calhanoglu, che sarà ufficiale nelle prossime ore.

Milan e Inter continuano ad essere protagoniste anche sul fronte calciomercato per allestire rose sempre più competitive. Le due compagini italiani sono al lavoro tra cessioni eccellenti ed acquisti da urlo accontentando i propri rispettivi allenatori. Da una parte c’è Simone Inzaghi che non vede l’ora di metterasi all’opera con i nerazzurri, mentre dall’altra Stefano Pioli intende replicare l’ultima stagione culminata con la qualificazione in Champions League.