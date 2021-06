Josè Mourinho prepara la beffa per Inter e Lazio, nella corsa al talento protagonista in Germania: Inzaghi e Sarri ko

Mourinho ha tutta l’intenzione di portare a casa il suo primo derby come tecnico della Roma. Lo ‘Special One’, già vigile per il calciomercato estivo dei capitolini, ha intenzione di superare la concorrenza di chi gli eterni rivali li ha allenati per anni come Simone Inzaghi, e chi la Lazio l’ha appena presa in mano: Maurizio Sarri. Un doppio ko a firma del tecnico lusitano per un obiettivo comune di Lazio ed Inter, per le prossime settimane. Si tratta del talento serbo, in forza all’Eintracht Francoforte, Filip Kostic. L’esterno offensivo, all’occorrenza ala, è in scadenza il 30 giugno 2023 con la società tedesca che valuta il cartellino di Kostic non meno di 25-30 milioni di euro.

Calciomercato, Kostic alla Roma: Mourinho beffa Sarri e Inzaghi

Una bottega carissima quella dell’Eintracht che non vuole rinunciare a cuor leggero ad uno dei suoi gioielli. Un interesse già confermato da tempo quello di Lazio ed Inter per il 28enne di Kragujevac per il quale, però, a spuntarla rischia di essere proprio Josè Mourinho.

Nell’ultima stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte Kostic ha messo a segno 4 reti e addirittura 17 assist vincenti, nelle 30 apparizioni tra campionato e coppe.

La Roma dunque può disegnare un’inattesa beffa per Sarri ed Inzaghi: il futuro di Kostic è sempre più a tinte giallorosse, con buona pace di Lazio ed Inter.