Juventus e Inter tengono il mirino puntato sull’Atalanta e su Robin Gosens in sede di calciomercato: fissato il prezzo del possibile colpo

Lavori in corso in casa Juventus. La stagione al di sotto delle aspettative obbliga i bianconeri a mettere in atto alcuni cambi nella rosa a disposizione. Il primo obiettivo di Allegri e della società è quello di rinforzare il centrocampo, reparto che ha deluso non poco. Come ormai noto, i piemontesi stanno preparando il terreno per tentare l’assalto a Manuel Locatelli, ma il Sassuolo è bottega cara ed è probabile l’inserimento di contropartite tecniche nell’affare al fine di alleggerire l’esborso economico. Poi ci sarà da capire il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala. Il portoghese non è centrale nei piani di Allegri e le voci su un possibile addio si fanno più insistenti. Per l’argentino continuano ad esserci delle difficoltà sul fronte rinnovo, ma il tecnico livornese lo stima molto e ciò può facilitarne la permanenza.

Due facce diverse della stessa medaglia, invece, per l’Inter. L’AD Marotta ha messo a segno, in sede di calciomercato, a segno un colpo in entrata molto importante con Hakan Calhanoglu. Il turco è arrivato a parametro zero dai cugini del Milan, operazione che rappresenta un affare di assoluto spessore. Sul versante opposto, però, è sempre più vicino all’addio Achraf Hakimi, con il PSG che sembra aver battuto la concorrenza del Chelsea. Nel frattempo, i nerazzurri continuano a monitorare il profilo che porta al nome di Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta – che sta facendo scintille con la Germania a Euro 2020 – piace tanto anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus e Inter, fissato il prezzo per Gosens

La ‘Dea’ avrebbe fissato il prezzo per la cessione del tedesco in scadenza a giugno 2023. A rivelarlo Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Gosens? Si parte, come minimo, da 50 milioni di euro. L’obiettivo è quello di confermare l’organico, la fluidità di bilancio consente all’Atalanta di andare sul mercato con determinazione e tranquillità”.

Jacobelli ha aggiunto: “Questa situazione permette alla società bergamasca di valutare le offerte con serenità, non ha la necessità di vendere“. Per Juventus e Inter l’affare si complica.