Il Milan si avvicina sempre di più al difensore dell’Olympique Marsiglia classe ’99, come confermano le fonti francesi

Il Milan sta alzando i giri del motore in chiave calciomercato per portare nuovi rinforzi a Stefano Pioli e costruire una squadra che possa competere su entrambi i fronti, campionato e Champions League. Con la cessione di Gigio Donnarumma, la società si è liberata di una situazione piuttosto scomoda, anche se sono ancora diversi i giocatori a Milanello che aspettano di conoscere la loro prossima destinazione. Nel frattempo Paolo Maldini si muove per quanto concerne il mercato in entrata e dalla Francia arrivano conferme sulla chiusura ad un passo dei rossoneri per il giovane classe ’99 francese.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, no per Zaccagni | Il Verona fissa il prezzo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Milan, svolta per il big in Serie A | Due offerte sul piatto

Calciomercato Milan, ad un passo dal colpo Kamara

Il giocatore in questione è Boubacar Kamara, centrocampista e difensore francese, di origini senegalesi, dell’Olympique Marsiglia. il classe ’99 ha grande duttilità, tanto da poter occupare sia il ruolo di difensore centrale che quello di mediano e quindi risulterebbe molto utile per Pioli. Il suo contratto con il club francese scadrà nel 2022 e attualmente sembra non esserci spiraglio per un accordo di rinnovo. Il Marsiglia per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno potrebbe accettare di venderlo in questa sessione di mercato, incassando un buon bottino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Milan, svolta Real Madrid | Fissato il prezzo

Secondo quanto riportato dalla rete francese ‘beIN Sports France’, Kamara sarebbe addirittura ad un passo dal vestire la maglia rossonera. L’Olympique Marsiglia chiede circa 20 milioni di euro per lasciarlo partite, il Milan vorrebbe chiudere a 12. L’affare sembra essere comunque in chiusura, presto potrebbe essere trovato l’accordo decisivo con la successiva fumata bianca.