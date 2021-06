Calciomercato Juventus e Milan, assalto a Luis Alberto della Lazio: pronta una doppia offerta per il trequartista spagnolo, i dettagli

Situazione alquanto intricata in casa Milan. Gli addii di Donnarumma e, poco dopo, di Calhanoglu a parametro zero sono stati duri colpi da assorbire per la società rossonera. Oltre al danno anche la beffa, con il turco che andrà a potenziare i cugini rivali dell’Inter di Simone Inzaghi. Il direttore tecnico Maldini si è già assicurato il sostituto della giovane stella della nazionale di Mancini, prelevando il cartellino di Mike Maignan – primo e unico colpo in entrata fino ad ora – dal Lille. Adesso ha preso il via la caccia al sostituto dell’ex Bayer Leverkusen in sede di calciomercato, con il ‘Diavolo’ che continua a mantenere elevata la concentrazione anche sul fronte Giroud-Chelsea.

La Juventus, invece, vive una fase di stallo attualmente. Si lavora per regalare a Massimiliano Allegri il colpo Locatelli dal Sassuolo per il centrocampo, reparto forse più in difficoltà della rosa. I prossimi due mesi, poi, dipenderanno molto dal destino di Cristiano Ronaldo: il futuro del portoghese è un rebus, ma per saperne di più bisognerà aspettare almeno la fine dell’Europeo. L’unica certezza, per il momento, è arrivata dal rinnovo del prestito di Morata dall’Atletico Madrid. Nella lista di juventini e milanisti, inoltre, è presente un obiettivo comune in Serie A per la trequarti. Si tratta di Luis Alberto e arrivano importanti novità in questo senso.

Calciomercato, duello Juventus-Milan per Luis Alberto: doppia offerta

C’è anche lo spagnolo in forza alla Lazio nei pensieri di Juventus e Milan. Stando a quanto rivela il ‘Messaggero’, i due club in questione avrebbero già due offerte pronte da proporre al presidente biancoceleste Claudio Lotito. I rossoneri sarebbero intenzionati a proporre il cartellino di Alessio Romagnoli più una parte cash da 30 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero utilizzare la ‘carta’ Arthur, centrocampista che non rientra nei piani di Allegri, molto apprezzato da Sarri.

I capitolini ovviamente non chiedono poco per la cessione: la valutazione dell’ex Liverpool si attesta sui 50-60 milioni di euro – come il brasiliano dei piemontesi – visto anche il contratto in scadenza a giugno 2025. Non si tratta, perciò, di un’operazione semplice, ma Juve e Milan hanno degli assi nella manica da sfruttare per provare a portare a casa questo grande colpo.