Calciomercato Milan, solo cash per Zaccagni | Il prezzo del Verona

Il Milan potrebbe mettere le mani su Mattia Zaccagni, il Verona ha fissato il prezzo del giocatore rifiutando contropartite

Il Milan ha visto andar via non solo Gianluigi Donnarumma, ma anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è accordato con l’Inter e ha lasciato a parametro zero, dopo che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Una scelta che non ha lasciato indifferenti i tifosi rossoneri, che ora vogliono rinforzi. Paolo Maldini è al lavoro per sostituire il turco e uno dei profili valutati è Mattia Zaccagni. Nell’ultima stagione ha trascinato il Verona a una salvezza tranquilla, segnando 5 gol e siglando 7 assist in 36 presenze in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Brozovic | Marotta punta un titolare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sconto e via libera | Colpaccio per Allegri!

Milan, il Verona fissa il prezzo per Zaccagni

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Verona‘, la trattativa tra il Milan e il club scaligero per Zaccagni sta proseguendo. Maldini spinge per avere il centrocampista, ma Setti ha le idee chiare: non accetta contropartite tecniche, e dunque rifiuta i cartellini di Caldara e Conti. Il club rossonero avrebbe voluto inserirli per abbassare la richiesta di 15 milioni di euro cash, che chiaramente persiste. Zaccagni ha già dato il suo sì, dunque resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.