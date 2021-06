Calciomercato, annuncio sul futuro di Jorginho | "Può tornare"

Il futuro di Jorginho è argomento caldo di discussione in Italia e sul calciomercato. L’agente del centrocampista fa il punto sul suo assistito

L’Italia sta facendo molto bene a Euro 2020. In attesa del match contro l’Austria, possiamo dire che gli azzurri stiano disputando una grandissima competizione, mettendo in mostra le qualità dei singoli e di squadra in ogni reparto. In particolare, a centrocampo, spiccano le ottime prestazioni da parte dei migliori interpreti di Roberto Mancini.

Manuel Locatelli ha rubato la scena a suon di gol, qualità e sostanza. Al suo fianco, però, l’Italia ha potuto assistere a un monumentale Jorginho. Il centrocampista del Chelsea ha vinto di recente la Champions League con i Blues, mostrando anche in quel caso tutte le sue qualità. Una crescita esponenziale in Italia, dalla maglia del Verona a quella del Napoli e che ora si è avvalorata anche di grandi successi internazionali. Il futuro del calciatore è spesso riaccostato alla Serie A. La Juventus, in particolare, ma anche l’Inter, sono avvicinate al regista. L’agente del calciatore ha fatto il punto della situazione sul suo futuro.

Calciomercato, annuncio sul futuro di Jorginho: le parole dell’agente

Il centrocampista è, dunque, sotto i riflettori. L’agente del ragazzo, Joao Santos, ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Jorginho è un punto di forza dell’Italia. Ha vinto la Champions League e è riuscito a guadagnarsi tutto questo”. Arrivano anche parole interessanti sulla volontà del calciatore e sul possibile ritorno in Italia: “L’obiettivo è arrivare al termine del contratto con il Chelsea. Ma se non glielo dovessero rinnovare, lui vorrebbe tornare in Italia. Magari anche al Napoli”. Parole importanti, che riaccendono le speranze sul futuro del calciatore in ottica Serie A: vediamo come si evolverà la sua situazione.