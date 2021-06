L’Inter ha ufficializzato un nuovo colpo sul calciomercato per Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano all’innesto per la porta: ecco il comunicato

L’Inter ha messo a segno un colpo utile per il parco portieri, in vista della prossima stagione. I nerazzurri, infatti, hanno riportato a casa Alex Cordaz. Il portiere, in forza al Crotone per diverse stagioni, è ora un nuovo calciatore della Beneamata. L’operazione era già nell’aria da molti giorni, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale per il club nerazzurro.

Di seguito il comunicato da parte dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022″.