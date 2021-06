Il calciomercato dell’Inter può vedere un inatteso ritorno in nerazzurro: scambio e addio Perisic durante l’estate

Dopo il 19esimo scudetto e l’addio di Conte, l’Inter ha deciso di ripartire da Simone Inzaghi. Il primo grande colpo per il neo tecnico nerazzurro è stato ufficializzato da poche ore, con Hakan Calhanoglu che va verosimilmente a prendere il posto di Eriksen. Adesso però, bisognerà vendere per provare a puntare la rosa dei campioni d’Italia. Hakimi è sempre più vicino al PSG ma novità importanti potrebbero arrivare, in entrata, per quanto concerne l’attacco di Inzaghi. Un nome ben noto al tecnico piacentino così come già all’ambiente interista che potrebbe, nuovamente, riaccoglierlo nella Milano nerazzurra durante il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esterno di proprietà del Monaco ma in prestito alla Sampdoria nell’ultimo anno, Keita Balde, si sarebbe offerto a Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, slitta il rinnovo di Barella | Il top club ci prova!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo Jordi Alba | “Una bufala colossale”

Calciomercato Inter, scambio con Perisic: idea ritorno

La rosea sostiene come l’attaccante e l’allenatore dell’Inter si siano incontrati a Capri, con il senegalese che ha raggiunto prestazioni eccellenti alla Lazio con Inzaghi, mai più ripetute. Una proposta che l’Inter potrebbe assecondare, provando ad inserire nell’eventuale trattativa di scambio con il Monaco il cartellino di Ivan Perisic.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’esterno croato piace a Kovac e le valutazioni dei due calciatori sarebbe molto vicina: circa 7-8 milioni di euro. Sia Perisic che Keita sono in scadenza tra dodici mesi e lo scambio tra Inter e Monaco, di fatto, arricchirebbe il reparto avanzato di Inzaghi grazie al sacrificio di Perisic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Chelsea superato | 70 milioni di euro!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘provocazione’ Mourinho | Scambio con la Roma! Cifre e dettagli

26 le presenze con 7 reti e 2 assist per il giocatore senegalese con la maglia della Sampdoria nell’ultimo anno: 42 apparizioni con 5 reti e 5 assist per Perisic.