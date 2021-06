La Juventus e il Milan seguono il calciatore del Real Madrid e arrivano novità dagli spagnoli: fissato il prezzo

È stata una buona stagione per Dani Ceballos, che ha collezionato 25 presenze in Premier League fornendo anche tre assist con la maglia dell’Arsenal. Per lui anche ben 12 presenze in Europa League, anche se in estate dovrebbe esserci l’addio definitivo dai ‘Gunners’ visto che scadrà il prestito e tornerà al Real Madrid.

I ‘Blancos’ a loro volta non sembrano intenzionati a trattenere il centrocampista centrale visto che puntano su altri profili. Per questo motivo è prevista una nuova partenza per il calciatore classe 1996, per il quale sarebbe stato fissato il prezzo di 30 milioni di euro, così come riportato da ‘Marca’. Sulle sue tracce ci sono sia la Juventus che il Milan.

Calciomercato, Juventus e Milan su Ceballos: prezzo fissato a 30 milioni

La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo visto che l’ultima annata non è andata nel migliore dei modi e il reparto centrale del campo ha avuto parecchie difficoltà a causa della mancanza di qualità. I rossoneri invece hanno pressato maggiormente Ceballos negli scorsi mesi e sembrerebbero ancor più forti sul calciatore spagnolo. Per loro c’è da battere la concorrenza del Real Betis.

Il Real Madrid dunque ha fissato il prezzo per Ceballos e ora bisognerà capire se Juventus e Milan proveranno l’affondo per il classe 1996.