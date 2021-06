Giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini: oltre al ct, ha parlato in conferenza stampa anche Bonucci riguardo la sfida all’Austria

L’Italia di Roberto Mancini è pronta ad affrontare, domani sera per il match degli ottavi di Euro 2020, l’Austria. Una sfida delicata per gli azzurri che vogliono dare continuità alle tre vittorie nel girone, con i precedenti contro gli austriaci decisamente a favore (10 vittorie azzurre e 2 pareggi). È intervenuto alla vigilia della partita, in conferenza stampa, Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus ha trattato diversi temi. Si comincia dal tema più caldo, l’inginocchiarsi prima del fischio d’inizio: “Decideremo tutti insieme quando torneremo in hotel. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, adesso decideremo cosa fare domani. Se verrà fatta una richiesta ne parleremo, se ci sarà un’idea e la voglia di fare un gesto contro il razzismo”.

Italia-Austria, parla Bonucci: “Giocheremo il nostro calcio”

Il difensore parla poi del match di domani sera contro l’Austria: “Una vigilia come tante, si tratta di una partita importante. L’Austria è un avversario complicato da affrontare ma c’è un bel clima. Li rispettiamo, hanno freschezza e capacità per fare una grande gara ma noi faremo il nostro calcio“.

L’ex capitano del Milan parla poi di Arnautovic: “Non ha paura di noi? È giusto, sono le dichiarazioni che dovrebbero fare tutti in una competizione come l’Europeo”.

Conclusione poi sul ct Roberto Mancini: “Ha stemperato lo stress, ci ha tolto pressione e ci ha dato fiducia. Ci ha dimostrato che la strada che voleva metterci davanti era quella giusta per noi. Lo abbiamo seguito ma grande merito a lui”.