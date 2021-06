Il Milan vuole il colpaccio per il centrocampo e punta tutto su un elemento di Premier League: possibile occasione low cost

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato per rinforzarsi in maniera definitiva e studia le possibili mosse da attuare in questi due mesi per diventare ancor più competitiva in vista della prossima Champions League. Il club rossonero ha vissuto un’annata importante ma ora servirebbe qualche innesto per restare una squadra importante.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, la società sarebbe pronta a puntare su James Rodriguez, che sarebbe scontento all’Everton e potrebbe essere intenzionato a cambiare squadra. I rossoneri potrebbero fare un tentativo importante e il club inglese sarebbe disposto a farlo partire per 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, occasione Rodriguez: può partire per 20 milioni

James Rodriguez è stato un calciatore di altissimo livello nella fase centrale della sua carriera ma ora sembra essere calato notevolmente. Nonostante ciò però ha qualità importanti e può ancora riscattarsi nella squadra giusta. Il Milan dunque potrebbe puntare su di lui per rinforzare il proprio centrocampo e provare a rilanciarsi nella prossima Champions League, anche per rimpiazzare l’assenza di Calhanoglu che si è trasferito all’Inter. Rodriguez a sua volta non sembra più soddisfatto di giocare in Premier League e anche l’assenza di Ancelotti può avere un peso sulla decisione.

Nell’ultima annata con l’Everton, il colombiano ha comunque collezionato 23 presenze condite da sei reti e cinque assist.