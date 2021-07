Calciomercato Juventus, Ancelotti vira su Rudiger | Sorpasso ad Allegri

La Juventus punta diversi profili di primo livello sul calciomercato. Un nome molto chiacchierato è in orbita Real Madrid: sorpasso da parte di Carlo Ancelotti

La Juventus è al lavoro sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per migliorare in maniera importante la sua rosa. In particolare, i bianconeri tentano di rinforzare tutti i reparti e cercano nomi di grande prestigio per implementare tutti i reparti. Un nome che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora è sicuramente quello di Antonio Rudiger. Il difensore centrale del Chelsea, ex Roma, piace non piace non poco ai bianconeri.

La squadra di Massimiliano Allegri, però, dovrà fare i conti con gli assalti provenienti dall’estero per il calciatore che, tra alti e bassi, si è conquistato un’ottima reputazione tra Roma e Chelsea. In particolare, il Real Madrid è pronto a fiondarsi sul calciatore e sbaragliare totalmente la concorrenza.

Calciomercato Juventus, sorpasso per Rudiger: Ancelotti passa in pole position

La prossima estate potrebbe essere particolarmente calda per Rudiger. Il difensore centrale, infatti, che piace alla Juventus, come riporta ‘don balon’, è tra i principali candidati del Real Madrid per la difesa. Dopo aver perso Sergio Ramos e con Varane in bilico, i Blancos sono pronti a fiondarsi sul centrale tedesco e a sbaragliare la concorrenza. La valutazione del calciatore si attesta sui 25-28 milioni di euro.