Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Mourinho pazzo di lui!

Calciomercato Inter, subito intreccio di mercato con la Roma: Mourinho ci prova con lo scambio

Oggi non ci sono stati occhi (ed orecchie) se non per lui: dopo undici anni, José Mourinho torna in Italia e si presenta alla stampa romana. Una conferenza stampa fiume, dove il neo-tecnico dei capitolini ha dato immediato sfoggio della sua proverbiale sagacia. Soprattutto, una conferenza dove ha sparso qua e là indizi di mercato, tra le righe di dichiarazioni come sempre enigmatiche e da studiare con calma e mente fredda.

Il caso Dzeko è quello che ha maggiormente ‘stizzito’ lo Special-One, sintomo di una convivenza che si preannuncia da sbrogliare, sin dal primo minuto. Il bosniaco è in uscita dai giallorossi da almeno tre stagioni e questa potrebbe essere quella giusta per salutare Roma e la Roma. Il nome dell’ex Manchester City suscita ancora parecchio interesse, soprattutto in Italia, dove diverse squadre di prima fascia continuano a vedere nel bomber di Sarajevo un profilo ideale da aggiungere alle rispettive rotazioni.

Calciomercato Inter, ecco lo scambio con la Roma: Mourinho ne sarebbe pazzo

Tra gli estimatori di Dzeko, dunque, c’è anche e soprattutto l’Inter. Un’occasione da cogliere al volo per Mourinho, che ha un proprio obiettivo tra le fila dei nerazzurri: Ivan Perisic. L’ex Bayern è un calciatore che intriga molto il tecnico portoghese, nonché un elemento da smaltire per la presidenza Zhang visto il suo ingaggio pesante (9 milioni di euro lordi all’anno).

In un eventuale scambio con l’Inter, la Roma potrebbe inserire proprio il cartellino di Edin Dzeko (non gradito allo Special-One) e cercare di abbassare i costi totali dell’operazione. Un’operazione che, però, resta difficile e complicata da impostare. L’ostacolo maggiore è rappresentato dalle richieste salariali del bomber bosniaco, che chiederebbe almeno un biennale da 5 milioni di euro netti a stagione: cifre poco sostenibili per l’Inter di questi periodi.