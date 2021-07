L’Inter dovrà rinforzare la corsia destra dopo la cessione eccellente di Hakimi, passato negli ultimi giorni al PSG: due suggestioni nel mirino, idea in Serie A

Sarà una settimana di fuoco per l’Inter sul fronte calciomercato. La squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi sotto gli ordini di mister Simone Inzaghi, che ha avuto i primi contatti con la sua nuova compagine. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità della cessione di Hakimi, che è diventato un nuovo giocatore del PSG dopo una stagione da urlo con Antonio Conte tra gol e ad assist al bacio ai suoi ex compagni. Così la dirigenza milanese è al lavoro per trovare un sostituto all’altezza sulla corsia destra.

Calciomercato Inter, Hateboer nel mirino: c’è anche Dumfries

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sono due i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra: da una parte c’è il laterale olandese che si è messo in luce ad Euro2020, Dumfries, mentre dall’altro lato c’è Hateboer, che potrebbe dire addio all’Atalanta.

Per Dumfries servono circa 30 milioni tra cartellino e ingaggio con il PSV pronto a cederlo in caso di offerta importante. Per Hateboer non sarà facile trattare con l’Atalanta, ma l’Inter potrebbe pensare di inserire nella trattativa anche il laterale Dimarco, che ha avuto il suo exploit sotto la gestione Juric all’Hellas Verona.

L’Inter ha fretta di chiudere i primi colpi in entrata per accontentare fin da subito Simone Inzaghi dopo la cessione eccellente di Hakimi. Il tesoretto potrebbe arrivare, infine, con le cessioni di giovani talentuosi in giro per l’Europa. I prossimi giorni saranno già decisivi in vista della prossima stagione che si avvicina sempre di più.