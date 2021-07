Il Milan prova ad accelerare per regalare a Pioli un nuovo colpo sugli esterni: spunta l’ipotesi scambio

Più di un mese e mezzo a disposizione per il Milan di Stefano Pioli per mettere a segno gli ultimi colpi di calciomercato. Con l’arrivo di Giroud in attacco che pare sempre più vicino, e attenzione del ‘Diavolo’ sono rivolte anche alla difesa. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ le trattative con lo United per il ritorno di Dalot in quel di Milanello appaiono tutt’altro che semplici. Resta viva in alternativa la pista Odriozola con il Real Madrid anche se il nome caldo rischia di essere un vecchio obiettivo della società rossonera. Si tratta di Serge Aurier, accostato in diverse occasioni al Milan e che con ogni probabilità saluterà il Tottenham nelle prossime settimane. Un colpo che il Milan punterebbe a chiudere attraverso il prestito, il club inglese non è d’accordo e con Paratici potrebbe aprirsi un fitto dialogo per il clamoroso scambio con un big di Pioli. Serge Aurier, in scadenza nel 2022 con gli ‘Spurs’, può sbarcare in Serie A. il terzino ivoriano è valutato circa 25 milioni e Milan e Tottenham potrebbero imbastire un inatteso scambio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, intrigo Isco-Giroud | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, nome a sorpresa | Derby Milan e Inter

Calciomercato Milan, riecco Aurier: scambio con il Tottenham

Il ‘sacrificato’ per permettere l’arrivo di Aurier in quel di Milanello può essere Alessio Romagnoli, ultimo grande superstite della scuderia Raiola nel club di Elliott. Con il rinnovo che difficilmente arriverà, l’ex romanista può dire addio ad un anno dalla scadenza con il Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno scambio all’orizzonte, con Romagnoli valutato almeno 18-20 milioni di euro dal Diavolo. Operazione che accontenterebbe sia i rossoneri, che si ritroverebbero un terzino di spessore internazionale, sia gli ‘Spurs’ che arricchirebbero la batteria di centrali a disposizione di Espirito Santo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus e Milan pescano dal Chelsea | Lo porta Griezmann

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Messo alla porta!

Situazione dunque in divenire, la caccia al nuovo terzino destro prosegue e in casa Milan l’ipotesi di scambio tra Aurier e Romagnoli può prendere corpo nelle prossime settimane.