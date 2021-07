L’Inter non smette di pensare ad un colpo di spessore in attacco: clamorosa occasione, gioiello dalla Serie A a zero

È stato un calciomercato estivo all’insegna del cambiamento per l’Inter, soprattutto dopo l’uscita di Achraf Hakimi finito al PSG. La società di Zhang è tuttavia intenzionata a ritagliarsi un ruolo da protagonista ed il clamoroso colpo a sorpresa, per la fine di agosto, può arrivare da Napoli. Dries Mertens è stato per lungo tempo uno dei nomi maggiormente chiacchierati per l’attacco dell’Inter. Nonostante il corteggiamento, il matrimonio del belga con la società nerazzurra non è mai avvenuto ma adesso qualcosa potrebbe cambiare. In scadenza l’anno prossimo con il Napoli, secondo quanto riporta ‘Elgoldigital.com’, Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di lasciar partire l’ex PSV. Pesano i quasi 5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, che non rientrano nei parametri d’ingaggio del club azzurro. Il Napoli e Mertens possono dirsi addio, con il Valencia alla finestra ma non solo. Se dopo metà agosto l’attaccante 34enne dovesse essere ancora senza una nuova squadra, allora l’ad Marotta proverebbe a portarlo a Milano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, suggestione dall’Inter | I tifosi dicono no

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Mourinho lo fa fuori | Si offre a Juventus e Inter

Calciomercato, Mertens all’Inter: ecco come

Uno scenario nel quale dovrà incastrarsi, in anticipo, l’eventuale addio di Alexis Sanchez che darebbe dunque spazio all’approdo di Mertens alla corte di Simone Inzaghi. Il Napoli valuta il cartellino di Mertens 9 milioni di euro ma pur di alleggerire le casse partenopee del ricco ingaggio dell’attaccante, De Laurentiis lascerebbe partire ‘gratis’ il talento classe 1987.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Occasione quindi ghiotta per l’Inter che può ritrovarsi, tra poco più di un mese, con il possibile assalto a Dries Mertens: un profilo ideale e di grande esperienza, per affiancare Lukaku e Lautaro nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Mourinho pazzo di lui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, 29 milioni in arrivo | Doppia cessione alla ‘Viola’

Nell’ultima annata con la maglia del Napoli, Mertens ha collezionato 38 presenze con 10 reti e 9 assist vincenti.