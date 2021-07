Calciomercato Milan, lo scenario per Gomez | Ritorno di fiamma

Il Milan potrebbe ritornare nuovamente su Alejandro Gomez, messo in uscita dal Siviglia dopo sei mesi non esaltanti

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi nel reparto offensivo, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu e la necessità di rinforzare la squadra di Pioli, che disputerà la Champions League. Tanti sono i profili valutati da Paolo Maldini, tra questi c’è anche quello di Alejandro Gomez, che ha lasciato l’Atalanta lo scorso gennaio per approdare al Siviglia. L’esperienza andalusa non è andata nel migliore dei modi fin qui, e la mancanza dell’Italia, dove l’argentino ha dato il meglio di sé, si fa sentire. E il Siviglia ha tanta abbondanza in attacco e potrebbe privarsi di ‘El Papu‘ dopo averlo fatto con Vazquez, tra l’altro perso a zero.

Milan, Gomez messo alla porta

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, il Siviglia avrebbe messo Gomez nella lista dei calciatori cedibili. Complici non solo i sei mesi non esaltanti, ma anche il ritorno dal prestito di Oussama Idrissi, che vuole giocarsi le proprie carte con gli altri trequartisti del club andaluso. Ecco perché non ci sarebbe spazio per El Papu, che a questo punto deve iniziare a guardarsi intorno. Il Milan è un’opzione attiva, anche per quanto dimostrato dalle quote dei bookmakers: la quota per il passaggio in rossonero, infatti, è calata a 4.00. Insomma, una pista da monitorare.