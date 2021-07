Il Chelsea ci prova per Griezmann e di conseguenza aprirebbe alla cessione di un giovane di grande spessore che piace a Juventus e Milan

Il Chelsea, neo campione d’Europa, vuole continuare a dominare la scena e tornare a lottare per il titolo anche in Premier League. I Blues continuano a seguire Erling Haaland ed Harry Kane ma nessuno dei due sembra essere facilmente raggiungibile, vista la concorrenza agguerrita di Manchester City, Real Madrid e non solo. Ecco perché il club londinese avrebbe virato su un altro obiettivo, come riportato da ‘todofichajes.com’, proveniente dal Barcellona che ha esigenza di incassare e quindi di vendere alcuni pezzi pregiati della sua rosa. Uno di questi potrebbe essere Antoine Griezmann. Il francese non è stato incisivo durante l’Europeo, segnando solo un gol e anche con i blaugrana ha fatto fatica a mettersi in mostra al 100%, oscurato sopratutto da Leo Messi con cui non è entrato in sintonia.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Pulisic dal Chelsea

Il talentuoso attaccante che era all’Atletico Madrid non si è quasi mai visto al Barcellona ma adesso Griezmann ha la possibilità di rimettersi in gioco in Premier League con la maglia del Chelsea. Thomas Tuchel lo vuole già dai tempi del Psg e adesso potrebbe spingere la società a tentare l’assalto. I Blues sono tra i pochi club ad avere liquidità e sarebbero disposti a sborsare circa 60 milioni di euro. Con il possibile arrivo di ‘Le Petit Diable’, il Chelsea sarebbe intenzionato a sacrificare Christian Pulisic. L’ala classe 98 è nel mirino sia della Juventus che del Milan e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di un attaccante duttile e Pulisic rappresenta quel tipo di giocatore capace di occupare più ruoli all’interno dell’attacco. Sia Juventus che Milan punterebbero alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l’ultima parola spetterà al Chelsea che dovrà prima chiudere il colpo Griezmann. Con il possibile approdo in Serie A dello statunitense, verrebbe occupato, inoltre, il posto da extracomunitario. Si prospetta un testa a testa di mercato tra bianconeri e rossoneri.