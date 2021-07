Milan e Inter continuano a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione: spunta il nome a sorpresa

Saranno giorni bollenti in casa Inter e Milan. Le due compagini milanesi sono sempre al lavoro per rinforzare le rispettive rose a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Da una parte i nerazzurri hanno dovuto mettere a segno una cessione eccellente per risanare i debiti per il bilancio; dall’altra i rossoneri sono pronti a replicare la scorsa stagione con la cavalcata trionfante fino al ritorno in Champions League.

Calciomercato, idea a centrocampo: ecco Luis Diaz

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” è spuntato nelle ultime ore un nome a sorpresa, come quello di Luis Diaz, autentica rivelazione durante la Copa America con la maglia della Colombia. Il rendimento del giocatore del Porto ha attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui anche Inter e Milan che hanno già chiesto informazioni.

Sulle tracce del entrocampista classe 1997 della compagine portoghese ci sarebbe anche il Tottenham, voglioso di rivincita dopo una stagione completamente da dimenticare sotto la gestione Mourinho. Un derby in Serie A per il centrocampista colombiano che si è messo in luce proprio con la Colombia durante la Copa America.

Inter e Milan stanno riprendendo così a lavorare in vista della prossima stagione con i primi calciatori che si sono radunati nei rispettivi centri sportivi. Sul fronte calciomercato potrebbero esserci un colpo importante in ottica futura per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose.