La Juventus si guarda intorno in sede di calciomercato per potenziare anche il centrocampo. Opzione low cost dall’Atletico Madrid

Sta nascendo la nuova Juventus targata Massimiliano Allegri, che punta a riportare i bianconeri prontamente sul tetto d’Italia dopo un’annata di transizione con Pirlo al timone. La nuova classe dirigenziale del club di Agnelli è quindi a caccia di nuovi innesti per potenziare l’organico a disposizione dell’allenatore livornese che soprattutto a centrocampo avrebbe bisogno di forze fresche dopo una stagione complessa per l’intero reparto. La mediana ha infatti sofferto sotto la guida di Pirlo e il mercato in questo senso dovrebbe rimischiare nuovamente le carte. Il primo obiettivo è sempre Manuel Locatelli, che sta anche vivendo il sogno Europeo con la Nazionale. Non è però da escludere anche un secondo innesto a centrocampo, low cost e con caratteristiche differenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Kondogbia idea low cost: l’ex Inter per la mediana

L’occasione giusta per la Juventus potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna, dove Geoffrey Kondogbia non ha entusiasmato nell’ultima annata con la maglia dell’Atletico Madrid. L’ex Inter ha un contratto in scadenza 2024 e non è naturalmente centrale nelle gerarchie di Simeone ai ‘Colchoneros’, che con la giusta proposta potrebbero anche cederlo.

Il cartellino di Kondogbia si è svalutato parecchio e potrebbe rappresentare proprio per la Juventus una vera e propria opzione low cost da ultimi giorni di mercato, per puntellare la mediana con un calciatore fisico e possente, con caratteristiche non presenti in rosa. L’Atletico dal canto suo vorrebbe cedere l’ex interista, ma non c’è di certo la fila per portarlo via dalla capitale spagnola. Le offerte scarseggiano, il valore di mercato arriva a stento ai 15 milioni di euro, ma senza proposte la Juventus potrebbe monitorare la situazione per un colpo low cost nelle battute conclusive del calciomercato estivo.