Calciomercato Milan, i rossoneri sono molto attivi e potrebbero mettere a segno il doppio colpo Isco-Giroud: la situazione

È cominciata la nuova stagione del Milan. La squadra, al netto dei pezzi mancanti, si è riunita oggi al centro sportivo di Milanello per dare il via al raduno. C’è stato anche l’intervento del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa, che ha affrontato diversi temi soffermandosi anche su aspetti legati al calciomercato. In questo senso, il ‘Diavolo’ è molto attivo sul fronte entrate dopo aver detto addio a Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero. Continua la ricerca del sostituto del trequartista turco – approdato all’Inter – e uno dei nomi che maggiormente sta circolando negli ultimi giorni è Isco. Lo spagnolo del Real Madrid è in scadenza a giugno 2022 e viene valutato dai ‘Blancos’ intorno ai 20 milioni di euro.

Le voci su un possibile addio del classe ’92 – quasi ai margini del progetto delle ‘Merengues’ nella scorsa annata – si fanno sempre più insistenti. L’interesse dei lombardi è reale, ma la trattativa è tutt’altro che in discesa. A fare maggiore chiarezza ci ha pensato il giornalista portoghese esperto di calciomercato Pedro Almeida, sul proprio profilo Twitter: “Il Milan è interessato a Isco, ma finora non ci sono stati contatti né con il Real Madrid, né con l’agente del calciatore. Il giocatore è nelle scelte di Ancelotti per la prossima stagione. Accordo complicato“.

Calciomercato Milan, le ultime sul doppio colpo Isco-Giroud

Situazione intricata per Isco. Totalmente diversa, invece, la questione riguardante il colpo Giroud dal Chelsea, primo obiettivo per l’attacco. Contatti serrati tra il Milan e i ‘Blues’ negli ultimi giorni per raggiungere la chiusura dell’affare, ora molto vicina. Sempre Almeida rende noto che “Giroud è ad un passo dal diventare un calciatore del Milan. Contratto di 1 anno con opzione per un’altra stagione. Il Chelsea riceverà un piccolo compenso economico per la cessione del francese“.

I rossoneri, quindi, pare abbiano trovato l’accordo definitivo per l’arrivo dell’attaccante francese, che sarà un elemento senza dubbio fondamentale soprattutto considerando i ripetuti infortuni di Ibrahimovic. Per Isco, invece, la strada è in salita, staremo a vedere.