Il Milan a caccia di rinforzi di spessore da regalare a Pioli durante il calciomercato estivo: doccia fredda dal top club inglese

Un’estate all’insegna del cambiamento attende il Milan di Stefano Pioli, dopo un’eccellente stagione chiusa con secondo posto e qualificazione alla prossima Champions League. Molto del futuro dei rossoneri passerà dall’attuale sessione di calciomercato, nella quale il ‘Diavolo’ deve trovare il prima possibile un rimpiazzo di Calhanoglu. In tal senso, i fari del club di via Aldo Rossi sono da tempo puntati sulla Premier League ed in particolar modo in casa Chelsea. I campioni d’Europa per fare entrare nuovi top player devono sfoltire la rosa di Tuchel e tra i possibili partenti vi è sempre Olivier Giroud. Il club di Abramovich ha da poco rinnovato, fino al 30 giugno 2022, il contratto dell’esperto bomber francese in cima alla lista di Maldini e Massara. Da questo punto di vista, il giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo Twitter ha rivelato alcuni dettagli sul possibile approdo dell’ex Arsenal a Milanello, ma non solo: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a Insigne | Richiesta choc del Napoli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo da 20 milioni | Dalla Spagna: “E’ fatta!”

Calciomercato Milan, Giroud più lontano: “Non lo liberano”

“Aggiornamento asse Milan–Chelsea: i Blues non hanno intenzione di liberare a zero Giroud e chiedono soldi”, la rivelazione del giornalista che di fatto raffredda la pista rossonera per il centravanti francese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Galetti ha poi concluso su un altro nome accostato, con insistenza, alla squadra di Stefan Pioli: “I rossoneri hanno ricevuto anche un no secco alla possibilità di prendere in prestito Ziyech. Situazione complicata”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, operazione ‘top secret’ | Conferme e super colpo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, assalto al top player | Doppia pista spagnola

Ziyech viene ritenuto un profilo di assoluta importante per rimpiazzare Calhanoglu e rinforzare considerevolmente esterno destro e trequarti: difficile il prestito, dunque. Sia Giroud che l’ex Ajax rischiano di allontanarsi dal club di Elliott.