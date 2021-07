Il Milan lavora ad un super colpo che può concretizzarsi nelle prossime settimane: operazione top secret, ci pensa l’agente

Diverse settimane alla chiusura del calciomercato estivo per un Milan che, persi Donnarumma e Calhanoglu a zero, ha ancora tempo per rimpiazzare il fantasista turco. Con Maignan che ha di fatto dato il benservito al nuovo portiere del PSG, per quanto riguarda l’ex Leverkusen sono ancora numerosi i nomi al vaglio di Maldini e Massara. In tal senso, però, sembrerebbe potersi avvicinare con forza un profilo in particolare già accostato a più riprese negli ultimi anni alla Serie A. Si tratta di James Rodriguez che dopo l’addio di Ancelotti all’Everton, saluterà quasi sicuramente la società inglese. Il colombiano, in scadenza l’anno prossimo, ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni. Sulla possibilità di vedere l’ex Real alla corte di Pioli in quel di Milanello, arriva un’importante conferma: Mendes al lavoro, ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo James: “Nuovo incontro”

L’insider ed esperto di mercato Roy.D, su Twitter, ha lanciato la bomba con James Rodriguez in primissimo piano per il post Calhanoglu in casa Milan. “Mendes insiste per portare James Rodriguez al Milan. Ci sarà un nuovo incontro a Milano questa settimana, operazione top secret stile Mendes”.

Un tweet che fa sognare i tifosi del ‘Diavolo’ che, dopo il ‘tradimento’ di Calhanoglu sperano in un grande colpo per rimpiazzare il turco: l’approdo di James Rodriguez in Serie A parrebbe, dunque, più vicino.

Il 29enne di Cucuta nell’ultimo anno ha collezionato 26 presenze tra Premier League e coppe, con 6 reti e 9 assist vincenti.