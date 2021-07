Il Milan cerca rinforzi a centrocampo per sostituire Calhanoglu: dalla Spagna danno per chiusa una trattativa con il Real Madrid

Il Milan si candida ad un ruolo da protagonista nella sessione estiva di calciomercato. Le operazioni in casa rossonera sono già iniziate, sia in uscita (vedi Donnarumma e Calhanoglu) che in entrata. Il club ha infatti riscattato Tomori e provveduto all’acquisto di Maignan per la porta. Il lavoro non è di certo finito qui e la dirigenza valuta le prossime mosse, con un colpo che potrebbe arrivare a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo dall’Olanda | E’ in uscita dal proprio club

Tra le priorità del Milan, infatti, c’è la volontà di trovare un degno erede ad Hakan Calhanoglu, andato all’Inter a parametro zero. Sono diversi i nomi accostati ai rossoneri, ma nelle ultime ore c’è chi ha preso la precedenza. Il riferimento è a Isco, in uscita dal Real Madrid e vicino all’arrivo in Serie A. A rilanciare l’indiscrezione è ‘dondiario.com’ che dà addirittura per fatta la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ecco l’erede di Kane | Il Tottenham beffa Milan e Juventus

Il centrocampista del Real Madrid, classe 1992, ha ancora un anno di contratto con gli spagnoli, ma non rientra nei progetti tecnici di Carlo Ancelotti. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando Isco non si è presentato alle visite mediche e al successivo primo raduno dei ‘Blancos’. Un indizio molto forte che dalla Spagna rilanciano in chiave Milan: il giocatore – che piace molto a Maldini – sarebbe prossimo alla firma.

Calciomercato Milan, l’erede di Calhanoglu dal Real

Isco potrebbe arrivare al Milan a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di Euro. Un’operazione importante per un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche ed in cerca di riscatto dopo una stagione chiusa senza reti in Liga nonostante 25 presenze. Mister Pioli aspetta un rinforzo sulla trequarti e Isco viaggia a vele spiegate verso la maglia rossonera.