Federico Chiesa fa impazzire mezza Europa: per la Juventus è incedibile

Federico Chiesa ha messo nuovamente il suo timbro. Dopo il grande gol contro l’Austria che ha aperto la strada all’accesso ai quarti di finale, il figlio d’arte ha messo il suo marchio anche ieri, in semifinale, contro la Spagna. Tiro a giro di destro che non ha lasciato scampo al portiere. L’attaccante della Juventus sta dimostrando di essere fondamentale per l’Italia di Roberto Mancini, non solo per i gol segnati ma soprattutto per l’efficacia in entrambe le fasi e per i suoi strappi devastanti. Al suo primo Europeo in carriera sta varcando i palcoscenici più belli del calcio come un veterano e adesso tutta Europa è sulle sue tracce. La Juventus dovrà fare tutto per trattenerlo ma non sarà semplice resistere alle tentazioni che arriveranno.

Calciomercato Juventus, c’è la fila per Chiesa

In merito a Federico Chiesa è intervenuto il giornalista Furio Focolari a ‘Radio Radio’: “Il primo gol contro l’Austria lo ha segnato di sinistro, ieri contro la Spagna è andato a segno con un bellissimo destro. Chiesa per me è un fuoriclasse”.

Per #Chiesa c’è la fila dei top club. Risposta forte e chiara della #Juventus: è incedibile, non ascoltiamo alcuna offerta. — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) July 7, 2021

“Per Chiesa c’è la fila dei top club europei ma la Juventus lo considera incedibile. Non ascoltiamo nessuna offerta”, ha scritto su Twitter Giacomo Scudiero, collega di ‘juventibus.com’ – Il valore di mercato del figlio d’arte, alla luce del grande Europeo che sta disputando, è salito vertiginosamente, Massimiliano Allegri lo considera fondamentale per la nuova Juve. Un incedibile.