Lorenzo Insigne è ufficialmente sul calciomercato, anche se il furbo De Laurentiis ha già scaricato le colpe di un eventuale addio al Napoli proprio sul trentenne di Frattamaggiore: “Se va via, è per scelta sua“, le parole con cui il patron azzurro prova a mettere spalle al muro il numero 10 della Nazionale di Mancini in scadenza di contratto a giugno 2022. Ed è proprio sul capitolo rinnovo che è già da tempo cominciata la guerra fredda, perlomeno da parte del produttore cinematografico che a Insigne non vuol riconoscere alcun aumento, semmai trattare al ribasso lo stipendio attuale che coi bonus raggiunge se non supera i 5 milioni.

Il Covid e la crisi economica legata in parte ad esso c’entrano certamente nel piano riduzione dei costi che vuole attuare De Laurentiis, ma nel caso specifico la verità sta nel fatto che il numero uno del Napoli non è mai stato un grande fan di Insigne. Chissà allora che questo mercato estivo possa essere davvero quello del divorzio tra i partenopei e il suo capitano, su cui sembra esserci in maniera convinta il Milan.

I rossoneri sono del resto alla ricerca di un profilo in possesso di una tecnica elevata oltre che di grande esperienza, cose che appartengono di sicuro al classe ’91. Insigne ha una valutazione tra i 40 e i 45 milioni di euro che Maldini e soci possono provare ad abbassare attraverso il coinvolgimento nell’affare di una contropartita tecnica. In particolare di Alessio Romagnoli, pure lui in scadenza fra meno di dodici mesi e con uno stipendio di circa 4 milioni.

L’offerta potrebbe essere di 20 milioni più il 26enne di Anzio, assistito da un certo Mino Raiola e valutato sui 18 milioni. De Laurentiis potrebbe però rispondere con un due di picche, chiedendo solo cash o in alternativa uno scambio (clamoroso) con Kessie. Anche l’ivoriano è in scadenza nel 2022, con le difficoltà per il prolungamento che tutti conosciamo. A lui, ma a zero, pensano sia Juventus che Inter… Il Milan non farebbe mai questo scambio, per questo motivo l’operazione Insigne va impostata su altre basi.

Milan, Insigne per alzare la qualità. Il 10 azzurro viene da una super stagione

L’anno passato Insigne ha forse disputato una delle sue migliori stagioni in assoluto da quando è al Napoli. Ben 19 i gol messi a segno dall’azzurro esploso anni fa nel Pescara di Zeman – che lo considera “il miglior calciatore italiano” – in aggiunta a 11 assist.

